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فرنسا: سنقدم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة لأوكرانيا
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فرنسا: سنقدم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة لأوكرانيا

فرنسا: سنقدم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة لأوكرانيا

فرنسا: سنقدم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة لأوكرانيا
٠٤:٣٣:٣٦ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلنت فرنسا وأوكرانيا، أن باريس ستجهز الجيش الأوكراني بعشرات من المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، في أعقاب لقاء بينهما في العاصمة الفرنسية باريس.

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تسليم المركبات والدبابات الأكثر احتياجًا لأوكرانيا

وأشار البيان الذي نشرته الرئاسة الفرنسية “الإليزيه” إلى أنه يتم العمل حاليًا على إتمام عمليات التسليم الجديدة لكييف، مع الأخذ في الاعتبار “الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لأوكرانيا”.

وأوضح أن فرنسا “ستدرب وتجهز عدة كتائب أوكرانية بعشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة”.

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الدعم العسكري الفرنسي لأوكرانيا مستمر

ونوه البيان إلى أن الدعم العسكري الذي قدمته فرنسا منذ بداية الحرب لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها “مستمر ويتم إعداد شحنات جديدة لمراعاة الاحتياجات العاجلة والأكثر إلحاحا لأوكرانيا في جميع الأوقات”.

ومساء الأحد، وصل زيلينسكي في زيارة مفاجئة إلى باريس.

وأوضح الإليزيه في بيان، أن ماكرون وزيلينسكي سيناقشان خلال عشاء بمقر الرئاسة “احتياجات أوكرانيا العسكرية والإنسانية”.

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