لا ترمها بعد اليوم.. 10 فوائد مذهلة لبذور العنب

تواصل – فريق التحرير:

عندما تتناول العنب بمختلف أنواعه وألوانه، الأحمر والأصفر، تقوم برمي بذوره لأنك تشعر أن لا فائدة منها، لكن عندما تعرف أن بذور العنب لها العديد من الفوائد المهمة، ربما ستتوقف عن هذه العادة.

فوائد بذور العنب

بالرغم من أن طعمها قد يكون لاذعًا وغير لذيذ، إلا أن فوائد بذور العنب تفوق المتوقع، وتنبع أهمية تناولها من احتوائها على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة للجسم والتي تتمثل في الآتي:

– الأحماض الدهنية.

– الأحماض الأمينية.

– مضادات الأكسدة المعروفة باسم الفلافونويد (Flavonoid).

اقرأ أيضًا:

خلال ساعات فقط.. “بذور العنب” تقلل الكوليسترول وتخفض ضغط الدم

ومن أبرز فوائد بذور العنب، وفقًا لموقعي “Healthline”، و”ويب طب”:

1 – خفض ضغط الدم

أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن بذور العنب تساعد على خفض ضغط الدم خاصًة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو اضطراب التمثيل الغذائي أو تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، حيث يمكن استبداله ببعض الأدوية، وذلك تحت إشراف الطبيب المختص.

2 – تقوية العظام

تحتوي بذور العنب على كمية كبيرة من الفلافونويد الذي يساعد في تكوين الكولاجين ومن ثم تقوية العظام، وذلك إلى جانب احتوائه على الكالسيوم الذي يحمي من التهاب المفاصل الروماتويدي، كما يفضل الحصول على مستخلص بذور العنب للحصول على أفضل النتائج.

3 – تحسين وظائف الكلى

تساعد بذور العنب على تحسين وظائف الكلى عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي، مما يقلل من فرص الإصابة بالفشل الكلوي المزمن، وعادًة ما يتم الحصول عليه عن طريق مستخلص بذور العنب، وذلك تحت إشراف الطبيب المختص.

اقرأ أيضًا:

دراسة تثبت فاعلية العنب في الوقاية من سرطان الجلد

4 – الوقاية من السرطان

هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بالسرطان، ولكن يساعد الحصول على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة بما في ذلك مركبات الفلافونويد والبروأنثوسيانيدين في الحد من خطر الإصابة بالسرطان بمختلف أنواعه مثل الكبد والبروستاتا والبنكرياس.

5 – سهولة التئام الجروح

يعمل مستخلص بذور العنب على التئام الجروح بشكل أسرع خاصًة الناتجة عن العمليات الجراحية، وذلك في حالة الانتظام على استعماله بشكل موضعي لمدة لا تقل عن أسبوعين، فهو يحتوي على بعض عوامل نمو الجلد مما يحسن مظهر البشرة وتقليل علامات الشيخوخة.

6 – محاربة الشيخوخة وعلامات التقدم بالعمر

احتواء بذور العنب على مضادات الأكسدة القوية جعل له دورًا كبيرًا في محاربة الشيخوخة وعلامات التقدم بالعمر، بما فيها التجاعيد.

اقرأ أيضًا:

دراسة تكتشف ارتباط فاكهة العنب بعلاج الخرف

7 – علاج الدوالي وتورم الساقين

مضادات الأكسدة الموجودة في بذور العنب تساهم في تحسين الدورة الدموية، وبالتالي التقليل من احتمال الإصابة بالدوالي..

ليس هذا فحسب بل تساعد النساء وخصوصًا اللواتي يجلسن مطولًا في التخفيف من تورم الساقين.

8 – الإسهام في فقدان الوزن=

وجد بأن تناول بذور العنب ومضغها قد يساعد في خسارة الوزن، فخلاصة بذور العنب تساعد في تسريع عمليات الأيض والتخلص من الدهون في الجسم..

إلا أن هناك حاجة للقيام بمزيد من الأبحاث العلمية حول الموضوع، فإثبات ذلك قد يساعد الباحثين في تطوير آلية تعمل على محاربة السمنة وعلاجها.

9 – التخلص من الاكتئاب

مضادات الأكسدة التي تدعى برونتوتسيونات (Proanthocyanidins) المتواجدة في العنب قادرة على التأثير على الدماغ وتخليص الإنسان من الاكتئاب..

حيث أسهمت هذه المضادات في زيادة مستوى السيروتونين (Serotonin) في الدماغ بالإضافة إلى مواد كيميائية أخرى مسؤولة عن الإصابة بالاكتئاب.

10 – تقوية المناعة

من الفوائد الصحية لبذور العنب، تقوية الجهاز المناعي ما يساعد على محاربة الفيروسات والعدوي، وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي و”هـ”.