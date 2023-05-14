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البيئة: 10 ضوابط واشتراطات لمنح تراخيص المناحل التجارية للأفراد
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البيئة: 10 ضوابط واشتراطات لمنح تراخيص المناحل التجارية للأفراد

البيئة: 10 ضوابط واشتراطات لمنح تراخيص المناحل التجارية للأفراد

البيئة: 10 ضوابط واشتراطات لمنح تراخيص المناحل التجارية للأفراد
٠٢:٥٤:٠٨ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة وضع أدلة تنظم صناعة نحل العسل وترشيد استخدام الموارد الطبيعية دون الإضرار بها وتحقيق التوازن بين الإنتاج والموارد المتاحة.

وأكدت أدلة وزارة المياه والبيئة والزراعة، على أن تصاريح النحالين تمنح للمواطنين فقط لمزاولة مهنة تربية النحل، بالإضافة إلى تسجيل بياناتهم في بوابة الخدمات الإلكترونية (نما) مع إرفاق شهادة اجتياز دورة تدريبية، وفقا لصحيفة “الوطن”.

اشتراطات تراخيص مناحل الأفراد التجارية

وتفصيلا، نصت أدلة الوزارة في سياق المشروع الذي طرحته للعموم، عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، على أن تراخيص إنشاء مناحل الأفراد الحديثة (خلايا حديثة) أو التقليدية (خلايا بلدية)، سواءً مناحل ثابتة أو مناحل متنقلة تمنح بوجوب 10 شروط.

وتشمل تلك الاشتراطات والضوابط بالتفصيل ما يلي:

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1- يسمح للمواطنين فقط بحيازة مناحل الأفراد.

2- تسجيل البيانات وطلب الترخيص في بوابة الوزارة الإلكترونية

3- يتولى المكتب بالمحافظة أو الوحدة بالمركز الإجراءات المبدئية لمنح التراخيص والكشف الميداني على المناحل.

4- يلتزم النحال بترقيم الخلايا ووضع لوحة تعريفية على المنحل يوضح فيها المعلومات المرجعية للمنحل.

5- يشترط للمنحل الثابت إرفاق مستند شرعي أو نظامي للموقع.

6- الموقع ملائم لنشاط تربية النحل وذو وفرة بنباتات النحل الرعوية.

7- أن يكون موقع المنحل بعيداً عن التجمعات السكانية

8- أن يكون الموقع بعيداً عن مصادر التلوث مثل مخازن الأسمدة والمبيدات وبعيداً عن مصادر الروائح المنفرة

9- أن تكون المسافة كافية بين المنحل وأقرب منحل إليه.

10- مدة ترخيص منحل الأفراد 3 سنوات قابلة للتجديد.

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المناحل المناحل التجارية المناحل التجارية للأفراد تربية النحل وزارة البيئة والمياه والزراعة

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