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أمين “أوبك”: استدامة نظام الطاقة العالمي على المحك
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أمين “أوبك”: استدامة نظام الطاقة العالمي على المحك

أمين “أوبك”: استدامة نظام الطاقة العالمي على المحك

أمين “أوبك”: استدامة نظام الطاقة العالمي على المحك
٠٣:٠٠:٤٠ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك: إن المنظمة تؤيد تأييدا تاما اتباع نهج عالمي متعدد الأطراف قائم على التعاون، بشأن تغير المناخ.

زيادة الطلب العالمي

وأضاف الغيص: “نتطلع إلى الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″ ودعم المؤتمر لجدول أعمال شامل حيث يجري الحدث أول تقييم عالمي منذ اتفاق باريس”.

وتقع أمين “أوبك” أن يتوسع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23٪ حتى عام 2045، وقال: “يتطلب تحقيق هذا النمو وضمان أمن الطاقة والوصول الميسور التكلفة وخفض الانبعاثات العالمية بما يتماشى مع اتفاقية باريس جميع الطاقات والاستثمار والتعاون غير المسبوقين”، حسب “العين الإخبارية”.

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استدامة نظام الطاقة العالمي

وأورد أمين عام “أوبك” أنه: “لا يوجد استثمار كاف في جميع الطاقات وبالتالي فإن استدامة نظام الطاقة العالمي على المحك ونحن بحاجة إلى مناخ طويل الأجل وصديق للاستثمار يعمل مع المنتجين والمستهلكين”.

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أمين عام أوبك الطاقة العالمي النفط منظمة الدول المصدرة نظام الطاقة هيثم الغيص

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