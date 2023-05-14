وفق 6 ضوابط.. تنفيذ مشروع الشاشات التفاعلية لسد عجز المعلمين بالمناطق النائية

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أعلنت وزارة التعليم البدء في تنفيذ مشروع “الشاشات التفاعلية عن بعد” بهدف توظيف التقنية في سد العجز بالمعلمين في بعض المدارس بالمناطق النائية وذات الاحتياج الدائم.

ويستهدف المشروع، تحسين مخرجات التعليم ورفع الكفاءة التشغيلية للمدارس والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية ودعم الطلاب والطالبات في المناطق النائية، بحسب صحيفة “المدينة”.

تفاصيل المشروع

ويشمل المشروع، تكليف المعلمين عن بعد لتسديد الاحتياج التعليمي بالتدريس عن بعد تزامنًا لفصل أو فصول ذات احتياج تعليمي باستخدام التقنيات المتاحة حتى يستطيع الطلاب تلقي دروسهم حضوريًا في مدرستهم عبر منصة مدرستي ووجود معلم ميسر توكل إليه مهمة متابعة المقرر وضبط الفصل المستفيد.

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وأكدت الوزارة، أنه سيتم توفير المتطلبات اللازمة التي تشتمل على الشاشات التفاعلية وأجهزة الحاسب الآلي والكاميرات ولاقطات الصوت والإنترنت من أجل إنجاح المشروع.

وبموجب ضوابط المشروع، يفضل تفعيل الشاشات التفاعلية لسد الاحتياج في المقررات النظرية، ويراعى استخدام الكاميرات وفق الضوابط العامة بحيث تضمن الخصوصية للمعلمات والطالبات مع ربط المعلم المكلف عن بعد في المدرسة ذات الاحتياج وذلك في نظام «نور».

6 ضوابط وتعليمات التنفيذ

1- المدارس المستهدفة بتركيب الشاشات هى الواقعة في المناطق النائية وذات الاحتياج التعليمي الدائم والمدارس الداعمة.

2- يكون عدد الطلاب للمرحلة الابتدائية 25 والمتوسط والثانوي في حدود 30 إن أمكن.

3- يفضل تفعيل الشاشات التفاعلية لسد الاحتياج في المقررات النظرية.

4- يراعى استخدام الكاميرات وفق الضوابط العامة بحيث تضمن الخصوصية للمعلمات والطالبات.

5- على الطالب حضور الحصة في المدرسة وأداء التكاليف المطلوبة سواء الحضورية أو المسندة له على منصة مدرستي.

6- ربط المعلم المكلف عن بعد في المدرسة ذات الاحتياج وذلك في نظام نور.

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