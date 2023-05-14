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مقتل وإصابة 12 شخصًا في حادثي إطلاق نار بالولايات المتحدة

مقتل وإصابة 12 شخصًا في حادثي إطلاق نار بالولايات المتحدة

مقتل وإصابة 12 شخصًا في حادثي إطلاق نار بالولايات المتحدة
٠٢:٤٩:٢٩ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الشرطة الأمريكية، أمس الأحد، مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار أثناء تجمع السكان في أحد الأحياء بولاية أريزونا، ومقتل شخص وإصابة 4 آخرين، في حادث آخر لإطلاق النار في ولاية كنتاكي.

وأوضحت المتحدثة باسم شرطة مدينة يوما، الرقيب لوري فرانكلين، إن إطلاق النار وقع قبل الحادية عشرة من مساء السبت الماضي في المدينة الواقعة جنوب غربي البلاد.

التحقيق في الحادث

وأشارت إلى أن التحقيقات جارية لكن لم يتم اعتقال أي مشتبه به. ولم يتضح على الفور الدافع وراء الحادث، لكن لوري قالت إنه لم يعد هناك أي تهديد للتجمع.

وأشارت إلى أن رجال الشرطة توجهوا للتجمع بعد بلاغات عن هجوم عنيف، وعندما وصلوا وجدوا 7 أشخاص مصابين بأعيرة نارية.

وتابعت لوري أنه تم إعلان وفاة رجلين يبلغ أحدهما 19 عاما والآخر 20 عاما، في مستشفيات يوما، وتم نقل صبي يبلغ من العمر 16 عاما، جوا إلى مستشفى فينيكس مصابا بجروح خطيرة، فيما يخضع 4 فتيان تتراوح أعمارهم بين 15- 19 عاما للعلاج في مركز يوما الطبي الإقليمي، من جروح لا يعتقد أنها تشكل تهديدا لحياتهم.

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من جهتها، قالت المتحدثة باسم قسم شرطة مترو لويزفيل، أليسيا سمايلي، في بيان صحفي إنه تم استدعاء رجال الشرطة لموقع إطلاق النار في الحادية عشرة من مساء السبت.

سقوط قتلى وجرحى

وأوضحت أنه عثر على رجلين وامرأتين مصابين في موقع واحد، وتم نقلهم للمستشفى، مشيرة إلى أن أحد الرجلين في حالة حرجة وأن حالة الثلاثة الآخرين مستقرة، وذكرت المتحدثة أنه عثر على رجل آخر مصاب برصاص من مسافة قصيرة ونقل أيضا إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وحدد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة جيفرسون هويته على أنه ديمونتاي جاكوان تيريك مارشال، ويبلغ من العمر 22 عاما، ولم يتم الإبلاغ عن عمليات اعتقال، بينما يواصل المحققون في جرائم القتل التحقيق في الحادث.

وذكرت أليسيا سمايلي، أن إطلاق النار اندلع جراء نزاع داخل شركة مطلة على الشارع، ولم تحدد نوع الشركة التي شهدت الواقعة.

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أمريكا إطلاق نار الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار

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