الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
لا ترمها بعد اليوم.. 10 فوائد مذهلة لبذور العنب
أمين “أوبك”: استدامة نظام الطاقة العالمي على المحك
البيئة: 10 ضوابط واشتراطات لمنح تراخيص المناحل التجارية للأفراد
كشفت عنه واقعة غريبة.. “الفلاكا” مخدر خطير يدخل دولة خليجية
مقتل وإصابة 12 شخصًا في حادثي إطلاق نار بالولايات المتحدة
وفق 6 ضوابط.. تنفيذ مشروع الشاشات التفاعلية لسد عجز المعلمين بالمناطق النائية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

كشفت عنه واقعة غريبة.. “الفلاكا” مخدر خطير يدخل دولة خليجية

كشفت عنه واقعة غريبة.. “الفلاكا” مخدر خطير يدخل دولة خليجية

كشفت عنه واقعة غريبة.. “الفلاكا” مخدر خطير يدخل دولة خليجية
٠٢:٥١:٤٣ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

فتحت السلطات الأمنية في دولة الكويت، تحقيقا، مع وافد بنغالي، لمعرفة مصدر مخدر خطير دخل إلى الكويت مؤخرا، بشكل غير شرعي.

ظهر في مقطع مصور

وظهر الوافد في مقطع مصور، وهو يتلوى، وجرى تحديد موقع التصوير، وجرى ضبطه.

فيما أشار مصدر أمني إلى أن الوافد اعترف بتعاطي الفلاكا ولم يشعر بنفسه عقب التعاطي بثوان، حسب “الأنباء”.

اقرأ أيضا:

لقطات مأساوية.. الخضيري: هكذا يفعل «مخدر الفلاكا» في تدمير الشباب (فيديو)

الحرب على المخدرات

وفي سياق مواز، تشن المملكة مؤخرا، حملة واسعة على مروجي ومهربي المخدرات، وتستهدف تجفيف منابع التهريب، ومكافحة تعاطي المخدرات بالبلاد.

ومنذ أيام، كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، عن ضبط 8,280,078 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مبيّض قهوة.

وأوضح أنه تم القبض على مستقبلي الشحنة بمنطقة الرياض وهم 5 أشخاص، مقيمان ووافد بتأشيرة زيارة منتهية من الجنسية السورية ومقيمان من الجنسية الباكستانية.

وأضاف أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الكلمات الدلالية:
الحرب على المخدرات تهريب المخدرات دولة الكويت مخدر الفلاكا وافد بنغالي

مواد ذات صلة

المزيد
«الدفاع الجوي» يدمِّر صاروخاً «باليستياً» أطلقه الحوثيون في سماء نجران

«الدفاع الجوي» يدمِّر صاروخاً «باليستياً» أطلقه الحوثيون في سماء نجران

٠٦:٠٤ م، السبت، ٢٣ يوليو ٢٠١٦
تمهيدًا للمصالحة الوطنية.. الاتفاق على مواجهة انقلاب الحوثي واستعادة اليمن

تمهيدًا للمصالحة الوطنية.. الاتفاق على مواجهة انقلاب الحوثي واستعادة اليمن

٠٨:٠٦ ص، الأربعاء، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
«هدف» يتيح لعملائه تتبّع «الفرع المتنقل» من خلال موقعه الإلكتروني

«هدف» يتيح لعملائه تتبّع «الفرع المتنقل» من خلال موقعه الإلكتروني

٠٣:٥١ م، الأحد، ٢٨ أغسطس ٢٠١٦
الجمهوري «كيفن مكارثي» رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

الجمهوري «كيفن مكارثي» رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

٠٤:١٨ م، السبت، ٠٧ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *