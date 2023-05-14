كشفت عنه واقعة غريبة.. “الفلاكا” مخدر خطير يدخل دولة خليجية

تواصل – فريق التحرير:

فتحت السلطات الأمنية في دولة الكويت، تحقيقا، مع وافد بنغالي، لمعرفة مصدر مخدر خطير دخل إلى الكويت مؤخرا، بشكل غير شرعي.

ظهر في مقطع مصور

وظهر الوافد في مقطع مصور، وهو يتلوى، وجرى تحديد موقع التصوير، وجرى ضبطه.

فيما أشار مصدر أمني إلى أن الوافد اعترف بتعاطي الفلاكا ولم يشعر بنفسه عقب التعاطي بثوان، حسب “الأنباء”.

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الحرب على المخدرات

وفي سياق مواز، تشن المملكة مؤخرا، حملة واسعة على مروجي ومهربي المخدرات، وتستهدف تجفيف منابع التهريب، ومكافحة تعاطي المخدرات بالبلاد.

ومنذ أيام، كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، عن ضبط 8,280,078 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مبيّض قهوة.

وأوضح أنه تم القبض على مستقبلي الشحنة بمنطقة الرياض وهم 5 أشخاص، مقيمان ووافد بتأشيرة زيارة منتهية من الجنسية السورية ومقيمان من الجنسية الباكستانية.

وأضاف أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.