تدريب مبتدئ بالتوظيف بالمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في 12 مدينة

أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء بدء التقديم في (برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف) في 12 مدينة بالمملكة (الرياض، المدينة، مكة، جدة، رابغ، القصيم، الجوف، الدمام، حائل، سدير، الدوادمي، الحناكية)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

أماكن العمل:

– الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة، رابغ، القصيم، الجوف، الدمام، حائل، سدير، الدوادمي، الحناكية.

تفاصيل البرنامج:

– يعتبر البرنامج فرصة نوعية للتدريب في تخصصات الطاقة المتجددة والصحة والسلامة المهنية يعتبر الأول من نوعه على مستوى برامج التدريب التقنية المتخصصة التي تستهدف تمكين الشباب والشابات على وجه الخصوص لدخول مجال الطاقة والمياه في المملكة.

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وترتبط أهم مميزات البرنامج بكونه (تدريباً مبتدئاً بالتوظيف)، فبعد انتهاء مدة البرنامج التدريبي والتي تمتد على مدار سنتين، يحصل المتدرب على شهادة دبلوم في تخصص في مجالات الطاقة المتجددة والصحة والسلامة المهنية، وهي شهادة معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي ترعي الشراكة الاستراتيجية التي حققها المعهد مع الشركات الراعية للبرنامج.

ويستهدف البرنامج، دعم وتمكين الكوادر الوطنية لسوق العمل من خلال برنامج التدريب والتأهيل إلى جانب تحقيق تنويع في برامج التدريب تتناسب واحتياجات قطاع المياه والطاقة.

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مميزات البرنامج :

1- الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

2- مكافأة مجزية خلال فترة التدريب.

3- توقيع عقد عمل من أول يوم في التدريب.

4​​​​​​​- مقر التدريب مدينة رابغ.

شروط القبول للبرنامج:

1- اجتياز اختبار اللغة الانجليزية.

2- اجتياز المقابلة الشخصية.

3- اجتياز الفحص الطبي.

الشروط للترشيح للبرنامج:

1- اجتياز المقابلة الشخصية.

2- اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.

3- اجتياز الفحص الطبي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ الأحد بتاريخ 1444/10/24هـ الموافق 2023/05/14م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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