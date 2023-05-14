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مذهل لصحة القلب والشرايين.. فوائد العسل على الريق
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مذهل لصحة القلب والشرايين.. فوائد العسل على الريق

مذهل لصحة القلب والشرايين.. فوائد العسل على الريق

مذهل لصحة القلب والشرايين.. فوائد العسل على الريق
٠٢:٢١:٥٨ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ورد ذكره في القرآن، على أن “فيه شفاء للناس”، ومازال العلماء والباحثون يكتشفون فوائد مذهلة للعسل، في الوقاية وعلاج الأمراض.

خفض الدهون والكوليسترول

ومن أشهر فوائد العسل على الريق، هو تعزيز صحة القلب والشرايين، فقد وجدت علاقة تربط العسل بالتقليل من ارتفاع الدهون والكولسترول في الدم والإصابة بالسمنة لدى الأشخاص الذين كانوا يستخدمون العسل كبديل للمحليات المصنوعة من السكريات البسيطة والمكررة، حسب “الوطن”.

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مكافحة الجراثيم والميكروبات

كما يعتبر العسل مضادًا حيويًا طبيعيا، إذ وجد أنه يمتلك خواص مكافحة للفطريات، والميكروبات، والفيروسات والجراثيم المختلفة، كما يساعد على تطهير الجسم ومكافحة التسممات والالتهابات المختلفة.

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علاج الجهاز الهضمي

ويحتوي العسل الخام على عديد من الإنزيمات التي قد تساعد على تسهيل عملية الهضم، والاضطرابات المتعلقة بها، وبعض مشاكل الجهاز الهضمي، مثل: الإسهال، والقرحة.

ويشتهر العسل بنوع فريد من مضادات الأكسدة لا تجده في غيره يعرف باسم (Pinocembrin)، يساعد على الوقاية من عدة أنواع من السرطان.

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