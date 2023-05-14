6 نصائح لمقاومة النعاس أثناء العمل في الصباح الباكر

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أحياناً قد يعاني بعض الموظفين والعمال من النعاس في الصباح الباكر، الأمر الذي يتطلب القيام ببعض الأنشطة للحصول على النشاط في الصباح.

ويوجه الخبراء بعض النصائح للحصول على النشاط والحيوية ومقاومة النعاس في ساعات الصباح الباكر كالتالي:

وداعاً للنعاس في الصباح الباكر

1. الحصول على قسط كافٍ من النوم

يؤكد الخبراء، أهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلا، لتقليل النعاس أثناء النهار، وعادة يحتاج البالغون من سبع إلى تسع ساعات من النوم الجيد كل ليلة، قد يحتاج الأطفال إلى المزيد.

2. الحفاظ على جدول ثابت للنوم

حاول الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، يمكن أن يساعد ذلك في تنظيم ساعة جسمك وتحسين نوعية نومك.

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3. تجنب الإفراط في تناول الكافيين

تجنب تناول مشروبات الكافيين قبل النوم كالشاي والقهوة، لأن هذه المواد يمكن أن تعطل دورة نومك وتجعل من الصعب عليك النوم.

4. ممارسة التمارين

يساعد التمرين المنتظم على تعزيز النوم بشكل أفضل، يمكن أن تساعد التمارين أيضًا في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية وزيادة مستويات الطاقة خلال اليوم.

5. أخذ قيلولة وسط النهار

في حالة إذا، كنت تشعر بالنعاس الشديد أثناء النهار ، فإن أخذ قيلولة يمكن أن يكون وسيلة جيدة لإعادة الشحن ومع ذلك، فإن القيلولة الطويلة جدًا أو في كثير من الأحيان يمكن أن تعطل دورة نومك وتجعل من الصعب عليك النوم في الليل.

6. تحسين بيئة نومك

اجعل بيئة نومك ملائمة لنوم هادئ، بالحفاظ على غرفة نومك باردة وهادئة ومظلمة، استخدم الفراش عالي الجودة والوسائد المريحة لخلق بيئة نوم مريحة.

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