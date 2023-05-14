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الزعاق: لم ندخل بعد في الحر الفعلي ويتبقى أكثر من شهر
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الزعاق: لم ندخل بعد في الحر الفعلي ويتبقى أكثر من شهر

الزعاق: لم ندخل بعد في الحر الفعلي ويتبقى أكثر من شهر

الزعاق: لم ندخل بعد في الحر الفعلي ويتبقى أكثر من شهر
٠٢:١٠:٤٥ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق أنه بقي 38 يوما على بداية الحر الفعلي، والذي يتزامن مع وصول الشمس إلى مدار السرطان في 22 يونيو.

لا حر إلا بعد الانصراف

وأورد في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن العامة يقولون: “لاحر إلا بعد الإنصراف”، أي لا يأتينا الحر الشديد والذي يجعل الأرض ترمض إلا بعد الإنصراف.

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موعد الصيف فلكيا

وشرح الزعاق أن الشمس تنطلق في رحلة سنوية من الشمال إلى الجنوب، على شكل بندول، فوصولها إلى أقصى ميل لها شمالا، هو موعد دخول الصيف فيكليا، في 22 من يونيو، أما وصولها إلى أدنى ميل لها جنوبا، هو موعد دخول الشتاء الفلكي في 22 من ديسمبر.

برد الحميمين

وفي وقت سابق، من شهر مارس الماضي، شرح الزعاق أن الحميمين هو الموسم الذي تهب علينا فيه رياح باردة في أوله وحرارة في آخره، ومدته 26 يوما، وأورد أن العامة يقولون: “يا ربنا يا رحيم اكفنا برد الحميمين”.

والحميمين هو أول موسم الربيع الحار، وسمي بهذا الاسم بسبب حمو السماء، وحمو باطن الأرض، ونتيجة لهذا الحمو، تخرج الهوام والزواحف السامة.

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خالد الزعاق دخول الصيف طقس السعودية فصل الصيف موعد الصيف رسميا

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