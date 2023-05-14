لكل حاج .. 6 مهام ضعها ضمن اهتماماتك استعدادًا لرحلة الحج

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وجهت وزارة الصحة، نصائح مهمة لكل حاج وحاجة استعدادا لرحلة الحج، لتأدية المناسك بيسر وسهولة والعودة بعد إتمام المناسك بصحة جيدة وأمن وأمان.

نصائح مهمة لضيوف الرحمن

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “6 مهام ضعها منذ هذه اللحظة ضمن مهامك واهتماماتك استعدادًا لرحلة حج ميسرة بإذن الله”.

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وتشمل هذه المهام بالتفصيل ما يلي:

– استشرت طبيبي بأن مرضي المزمن لا يمنعني من الحج

– توجد لدي كمية كافية من الأدوية

– تلقيت جميع التحصينات اللازمة

– لدي تقرير مفصل بحالتي الصحية وأدويتي

– عودت جسمي على الحركة بمعدل 150 دقيقة في أسبوع

– بدأت أستخدم الدرج بدلا من المصعد لأتدرج في بذل المجهود

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التراجع عن إيقاف 700 شركة

وفي وقت سابق، تراجعت وزارة الحج والعمرة عن شروطها وضوابطها السابقة التي وضعتها وتسببت بإيقاف 700 ترخيص لشركات العمرة.

وجاء ذلك بعد أن طالبت لجنة الحج والعمرة واللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بإعادة النظر في قرار وزارة الحج والعمرة بوقف التراخيص الممنوحة لأكثر من 700 شركة عمرة، وإصدار ضوابط جديدة للحصول على التراخيص.

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