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منع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة يدخل حيز التفيذ

منع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة يدخل حيز التفيذ

منع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة يدخل حيز التفيذ
٠١:٠٨:٣٨ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الأمن العام، قبل قليل، بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج، التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 25/ 10/ 1444 هـ .

منع المقيمين

وتقضي التعليمات بمنع المقيمين، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا.

واستثنت التعليمات من يتوفر لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صـادر مـن الجهـة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

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أمن الطرق

وفي الوقت نفسه، أعلن “أمن الطرق” بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتباراً من اليوم.

استقبال طلبات التصاريح

وفي سياق متصل، بدأت المديرية العامة للجوازات باستقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير المواطنين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة.

وكذلك حاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ.
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أخبار السعودية اليوم أمن الطرق الأمن العام الجوازات العاصمة المقدسة منع دخول المقيمين موسم الحج

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