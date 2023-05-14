نهاية غير متوقعة لأطول الأسود عمرًا في العالم

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انتهت حياة أطول الأسود عمرا في العالم بنهاية غير متوقعة على يد صاحب حظيرة ماشية في كينيا.

أقدم أسد في العالم:

وبحسب ما ذكرته “صحيفة الجزيرة” قالت منظمة ليون غارديانز لحماية البيئة إن الأسد الذي يدعى “لونكيتو” ، يُحتمل أن يكون أحد أكبر الأسود عمرا في العالم ، قتل في كينيا عن عمر يناهز 19 عامًا.

وأفادت محطة “سي إن إن” أن الأسد قتل يوم الأربعاء الماضي على يد صاحب حظيرة ماشية دخلها “لونكيتو” في منتصف الليل بحثا عن فريسة.

وأوضحت أنه كان أكبر أسد ذكر في نظامنا البيئي وربما في إفريقيا، والذي توفي بعد بحثه عن فريسة بسبب الجوع.

وتابعت المنظمة في حديثها :” لقد كان رمزا للصمود والتعايش.. نحن في ليون غارديانز نشعر بالفخر لأننا شهدنا على حياته وإرثه”، بحسب قولها.

عضة أسد:

وفي وقت سابق تعرض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات للعض من قبل أسد كان يتواجد في حديقة حيوانات مدينة أصداء بخانيونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر طبية، أن الطفل من سكان منطقة معن شرق خانيونس، وصل مجمع ناصر الطبي بحالة حرجة، وأعلن عن وفاته بعد وقت قصير، جرّاء الحادثة.

أسد ينهش أصابع عامل:

أيضا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم يوثق لحظة نهش أسد لأصابع عامل في إحدى الحدائق.

وكان عامل حديقة حيوانات في “جامايكا”، حاول استعراض شجاعته أمام بعض زوار الحديقة، وحاول التلاعب مع الأسد لكن حدث ما لم يكن في الحسبان.

وأظهر الفيديو استفزاز العامل للأسد بمحاولة لمس رأسه عدة مرات بعيدًا عن أنيابه، إلا أن الأسد تمكن من نهش أصابعه بقوة ونهش أحدها في النهاية بعد محاولات مستميتة من العامل لسحب يده من بين أنياب الأسد.

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