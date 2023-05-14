شاهد.. تدفق المياه من سد بيشة بعد فتح العبارات لتصريف 40 مليون م3

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فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بوابات وعبارات سد الملك فهد في ببيشة لتصريف نحو 40 مليون م3 من مياه السد.

فتح عبارات سد بيشة

ووثق مقطع فيديو متداول، تدفق المياه من سد بيشة بعد فتح العبارات، مساء أمس الأحد، لتصريف المياه لدعم المزارعين والأراضي الزراعية في المنطقة.

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يُذكر أن سد الملك فهد ببيشة يعد من أكبر السدود في المملكة، من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، حيث يصل ارتفاعه إلى 103 أمتار، وتبلغ طاقته التخزينية 325 مليون مترٍ مكعب.

متوسط مياه الأمطار

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن متوسط هطول الأمطار في مختلف مناطق المملكة في أبريل 2023م سجّل مستوى استثنائيًا وقياسيًّا بلغ (31.81) ملم.

وأضافت أن هذا يعتبر أعلى متوسط سجل منذ (40) عامًا حسب السجلات المتوفرة لدى الوزارة، والذي بلغ (13.13) ملم، وأعلى من متوسط أبريل 2022م والذي بلغ (9.23) ملم.

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