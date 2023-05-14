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استخلاص علاج لأمراض العيون من سم الأفاعي

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استخلاص علاج لأمراض العيون من سم الأفاعي

استخلاص علاج لأمراض العيون من سم الأفاعي

استخلاص علاج لأمراض العيون من سم الأفاعي
٠١:١٩:٣٥ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توصلت باحثة تونسية إلى اختراع دواء من سم الأفاعي، لعلاج أمراض العيون، وإصابات الشبكية، وتشوش الرؤية، وذلك بعد إجراء تجارب أثبتت فاعليته.

تركيب الدواء

وشرحت الباحثة أريج المسعدي، أن الدواء عبارة عن بروتين مشتق من سم أفعى تعيش في تونس، ويمكن استخدامه في علاج بعض أمراض تشوش الرؤية وإصابات الشبكيّة التي يعاني منها مرضى السكري وكبار السن وأمراض العيون المصحوبة بتكوين فوضوي للأوعية الدموية.

فاعلية الدواء

وأوضحت أن تجاربها في المرحلة ما قبل السريرية أثبتت أن مشاركة الترياق الجديد مع العلاجات الموجودة في سوق الأدوية سمحت بنتائج إيجابية جدا و جدوى أعلى للعلاج.

ولفتت إلى أن أمراض العيون بسبب فوضى الأوعية الدموية تنتشر في تونس لدى فئات عمرية مختلفة بسبب مرض السكري الذي ينتشر في البلاد بمؤشرات تفوق المعدل العالمي، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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براءة اختراع

وأوردت المسعدي أن الدواء الذي تحصلت على براءة اختراعه مستخرج من سم نوع من الأفاعي تعتبر من التراث البيولوجي التونسي حيث لا تعيش إلا في تونس وفي بيئة متوسطية.

وتابعت أنه بعد تجربته على حيوانات داخل المخبر أثبت نجاعته، خاصة وأن هذه الحيوانات لا تطور أمراض العيون المعنية بالعلاج تلقائيا، بل تمت تجربة نفس الأمراض البشرية عليها ثم تجربة الاختراع في مرحلة تسمى علميا التجارب ما قبل السريرية.

تطوير الدواء

وتأتي المرحلة اللاحقة، وهي التجارب السريرية التي ستتم بالتعاون مع شركة تطوير أدوية فرنسية على مركب كيميائي له نفس مكونات جزيئات سم الأفعى الذي انطلقت منه تجاربها وستستغرق في حدود العامين لأن ما يتعلق بالصحة البشرية يتطلب الكثير من الدقة و التجارب.

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إصابات الشبكية اختراع دواء باحثة تونسية سم الأفعى علاج لأمراض العيون

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