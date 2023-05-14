4 خطوات لإصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية إلكترونيًا

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت “الجوازات” خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية، وشروط الخدمة، وذلك عبر تغريدة على الحساب الرسمي للمديرية في “تويتر”.

من خلال منصة أبشر

وأفاد حساب “الجوازات” بأن هناك 4 خطوات لإصدار تصاريح الدخول، إلكترونيا، من خلال منصة أبشر، وهي:

1- الخدمات الإلكترونية

2- العمالة

3- تصريح الدخول لمكة المكرمة

4- إنشاء طلب تصريح

اقرأ أيضا:

عاجل.. توضيح مهم من “الجوازات” بخصوص بلاغات تغيب العمالة

شروط الخدمة

وأوضحت المديرية، في الوقت نفسه، أن شروط الخدمة هي:

1- أن تكون إقامة المستفيد سارية

2- ألا يكون المستفيد مقيد بنظام (متغيب عن العمل)

3- وجود المستفيد داخل المملكة

وأشارت “الجوازات” إلة أنه بعد تقديم الطلب ستتم المعالجة، وإشعار مقدم الطلب، عبر حسابه في منصة أبشر، كما أن الخدمة متاحة فقط خلال موسم الحج.

استقبال طلبات إصدار التصاريح

وبدأت المديرية العامة للجوازات في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة.

وكذلك حاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ.

وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت وتوفيرًا للجهد، حيث تتيح منصة أبشر أفراد تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت.