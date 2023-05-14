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4 خطوات لإصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية إلكترونيًا
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الجوازات: خدمة إصدار تصاريح دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلكترونيًا خلال موسم الحج 1444هـ

الجوازات: خدمة إصدار تصاريح دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلكترونيًا خلال موسم الحج 1444هـ

الجوازات: خدمة إصدار تصاريح دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلكترونيًا خلال موسم الحج 1444هـ
١٢:١٧:٠٣ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت المديرية العامة للجوازات باستقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير المواطنين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة.

وكذلك حاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ.

منصة أبشر

وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت وتوفيرًا للجهد، حيث تتيح منصة أبشر أفراد تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير المواطنين، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت، حسب “واس”.

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وفي وقت سابق، نشرت “الجوازات” إنفوجرافا لتوضيح خدمة تسجيل البلاغ إلكترونيا عن تغيب العامل.

وقالت إن هذه الخدمة تمكن صاحب العمل من تسجيل بلاغ التغيب آليا.

5 شروط أساسية

وأضافت: “يتم التحقق من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ التغيب”.

1- أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية.

2- يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول

3- يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر

4- أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي نصدرة للعامل

5- إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيا

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أخبار السعودية اليوم الجوازات السعودية موسم الحج 1444هـ نصاريح دخول العاصمة المقدسة

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