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الإثنين 25 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
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الإثنين 25 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الإثنين 25 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الإثنين 25 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
٠٢:١٥:١٥ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 25 شوال 1444 هجرية، الموافق 15 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:24 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:50، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:12 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:47 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 25 شوال 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 25 شوال

موعد أذان الفجر

مكة – 4:19

المدينة – 4:11

الرياض – 3:43

موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:18

الرياض – 11:50

موعد أذان العصر

مكة – 3:35

المدينة – 3:43

الرياض – 3:15

موعد أذان المغرب

مكة – 6:52

المدينة – 6:58

الرياض – 6:30

موعد أذان العشاء

مكة – 8:22

المدينة – 8:28

الرياض – 8:00

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