الإثنين 25 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 25 شوال 1444 هجرية، الموافق 15 مايو 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:24 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:50، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:12 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:47 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 25 شوال 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 25 شوال
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:19
المدينة – 4:11
الرياض – 3:43
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:18
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:35
المدينة – 3:43
الرياض – 3:15
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:52
المدينة – 6:58
الرياض – 6:30
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:22
المدينة – 8:28
الرياض – 8:00
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