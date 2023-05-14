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البصل يتسبب في أزمة غذائية بدولة خليجية.. تعرف على السبب؟
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البصل يتسبب في أزمة غذائية بدولة خليجية.. تعرف على السبب؟

البصل يتسبب في أزمة غذائية بدولة خليجية.. تعرف على السبب؟

البصل يتسبب في أزمة غذائية بدولة خليجية.. تعرف على السبب؟
١٢:٥١:٢٨ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألمح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين، جابر العازمي، إلى احتمالية حدوث أزمة غذائية، بسبب نقص وصول مواد مستوردة، أبرزها البصل،خصوصا، خلال فترة الصيف.

الأزمة السودانية

وأوضح العازمي أن سبب الأزمة هو الصراع الدائر في السودان، باعتباره المُصدر الرئيسي للبصل، وباعتباره كذلك ممراً للمنتجات الغذائية التي يتم تصديرها للكويت.

وفي الوقت ذاته، حذر العازمي من ارتفاع أسعار البصل وغيره من الخضراوات والفواكه المستوردة، مطالباً بتكثيف جهود الجهات الحكومية للمحافظة على المنتج الوطني، حسب “الراي”.

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جمعيات مخالفة

وكشف رئيس اتحاد المزارعين الكويتي أن هناك 18 جمعية تعاونية لم تلتزم بقرار الشراء المباشر للمنتج الوطني، مشيراً إلى أن الحكومة عاجزة عن حل مجالس إداراتها، بسبب ضغوط متنفذين، لهم مصالح مع تلك الجمعيات المخالفة.

المنتج الوطني

واعتبر العازمي أن المزارع الكويتي لديه القدرة على توفير الأمن الغذائي للبلاد، وقال: “خير دليل في أزمة كورونا حيث، تم توفير 80% من حاجة البلاد خلال 3 أشهر فقط”.

الكلمات الدلالية:
أخبار الكويت أزمة غذائية البصل السودان دولة خليجية مواد غذائية

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