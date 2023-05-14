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بدءاً من الغد.. منع المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح من دخول العاصمة المقدسة

بدءاً من الغد.. منع المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح من دخول العاصمة المقدسة

بدءاً من الغد.. منع المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح من دخول العاصمة المقدسة
١١:٥٣:٥٥ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الأمن العام أنه تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة.

منع المقيمين من دخول العاصمة المقدسة:

وأوضح أنه سيتم ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين الموافق 25/ 10/ 1444 هـ منع المقيمين، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

كما سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا.

ويستثنى من ذلك  من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

تأشيرة الزيارة:

وقبل ساعات أعادت وزارة الحج والعمرة، التذكير مجدداً بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”: “تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال.. تأشيرة الزيارة لا تشمل أداء مناسك الحج، ومدتها 90 يومًا فقط، تأكد من إتمامك للعمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة تأشيرتك”.

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الكلمات الدلالية:
الأمن العام العاصمة المقدسة تصريح الدخول منع المقيمين

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