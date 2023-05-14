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عاجل.. انتهاء اليوم الدراسي غداً عند الـ 11 صباحًا بمحايل عسير
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عاجل.. انتهاء اليوم الدراسي غداً عند الـ 11 صباحًا بمحايل عسير

عاجل.. انتهاء اليوم الدراسي غداً عند الـ 11 صباحًا بمحايل عسير

عاجل.. انتهاء اليوم الدراسي غداً عند الـ 11 صباحًا بمحايل عسير
١١:٢٤:٥٤ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم محايل عسير تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الإثنين الموافق 25-10-1444هـ في جميع المدارس وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.

تعليم محايل عسير:

يأتي هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية.

وقبل أسبوع أيضا قررت إدارة تعليم محايل عسير، استمرار تعليق الدراسة الحضورية، في جميع مدارسها، غدا الاثنين، وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

حرصا على سلامة الطلاب:

ونشرت الإدارة حينها تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مدارس ‎تعليم محايل عسير، تقرر استمرار تحويل الدراسة ‎عن بعد عبر ‎منصة مدرستي ليوم الإثنين الموافق 18-10-1444هـ”.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية انتهاء اليوم الدراسي عسير محايل عسير

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