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امرأة وتمساح طوله 5 أمتار وجها لوجه.. ماذا حدث؟
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امرأة وتمساح طوله 5 أمتار وجها لوجه.. ماذا حدث؟

امرأة وتمساح طوله 5 أمتار وجها لوجه.. ماذا حدث؟

امرأة وتمساح طوله 5 أمتار وجها لوجه.. ماذا حدث؟
١١:١٢:٥٠ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تفاجأت امرأة استرالية، بتمساح يبلغ طوله حوالى 5 أمتار في حديقة للزواحف بأستراليا، حيث كادت أن تفقد حياتها.

تمساح يهاجم امرأة أسترالية:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام، فإن المرأة التي تعرضت للهجوم تبلغ من العمر 34 عاماً، وهي تعمل في الحديقة، وكانت تضع الغذاء للتمساح قبل أن يباغتها.

ونقلت عن شهود عيان تواجدوا لحظة الحادثة أن المرأة كانت محظوظة لقدرتها على الهروب.

فيما أكد أحد المسؤولين إصابة العاملة بعد أن عضها تمساح في ذراعها، منوها أنه نظراً لخصوصية المريض، لا يمكننا تقديم أي تفاصيل أخرى.

يذكر أنه يوجد في هذه الحديقة أكبر تماسيح المياه المالحة في أستراليا وتضم أكبر عرض للزواحف الأسترالية في العالم.

تمساح ينهي حياة أمريكية:

وفي فبراير الماضي حاولت امرأة أمريكية إنقاذ كلبها من تمساح بطول يتجاوز ثلاثة أمتار، لكنها دفعت حياتها ثمنًا لذلك.

وقال المسؤولون في ولاية فلوريدا الأمريكية حينها ، إن المرأة 85 عامًا، قُتلت، بعد هجوم تمساح على كلبها، وعندما حاولت إنقاذ حيوانها الأليف، هاجمها التمساح وقضى على حياتها.

تفاصيل الحادثة:

وروت إحدى الجيران في منطقة فورت بيرس بفلوريدا، أنها رأت الضحية التي هبّت لنجدة كلبها إثر تعرضه لهجوم الاثنين من الحيوان البالغ طوله ثلاثة أمتار، قبل أن تجرفها المياه بدورها.

وتابعت : “أذكر أنها كانت تحاول العودة إلى سطح الماء وتنشق الهواء. وقلت لها: اسبحي نحو قارب التدويس. فأجابتني: لا أستطيع ذلك، التمساح يمسك بي”.

وأخطرت الجارة فرق الإغاثة وحاولت إنقاذ صديقتها بواسطة عصا، لكن الضحية كانت قد “غابت عن المشهد”.

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تمساح ينهي حياة أمريكية تمساح يهاجم امرأة أسترالية منوعات ولاية فلوريدا

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