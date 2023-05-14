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دراسة: العدسات اللاصقة قد تسبب أخطر أمراض العصر
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دراسة: العدسات اللاصقة قد تسبب أخطر أمراض العصر

دراسة: العدسات اللاصقة قد تسبب أخطر أمراض العصر

دراسة: العدسات اللاصقة قد تسبب أخطر أمراض العصر
١٠:٤٧:٣٩ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن أضرار شديدة الخطورة للعدسات اللاصقة، خاصة أنها تتسبب في تسريب مواد كيميائية مسرطنة إلى داخل العين.

وتفصيلا، أثار مختبر معتمد من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) مخاوف بين مستخدمي العدسات اللاصقة، بعد التوصل إلى خلاصة بحث ترصد وجود مواد مسرطنة في 18 علامة تجارية شهيرة من العدسات اللاصقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

مضمون الدراسة

وفي هذا السياق، أوضحت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية مضمون الدراسة التي توصل إليها الباحثون في المختبر حول تصنيع العديد من العدسات اللاصقة، من “PFAS”، وهي مواد كيماوية أبدية تدخل وتستقر في العين إلى الأبد، كونها لا تتحلل بسهولة أبداً.

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ودرس الباحثون أكثر من 18 زوجاً من العدسات اللاصقة، ووجدوا أن دخول الـ(PFAS) إلى العيون عن طريق العدسات، قد يتسبب مع مرور الزمن بمشكلات صحية بما في ذلك أمراض السرطان، الكبد والكلى، إضافة إلى اضطرابات المناعة الذاتية ومشاكل الخصوبة.

مواد مسرطنة 

أكد الباحثون نتائج دراستهم إثر اختبار العيّنات، ودراسة معدلات تواجد هذه المادة في تصنيعها، فتراوحت في بعضها بما نسبته 105 أجزاء في المليون، وفي بعضها الآخر 20700 جزء في المليون، وهو ما يعني أعلى 50 ألف مرة من المستويات التي تُعتبر آمنة.

وتابعت الصحيفة أن “وكالة حماية البيئة” تراقب عادة مستويات الـ”PFAS” التي تُضاف إلى مياه الشرب لمجابهة البكتيريا، وتراقب نسب استخدامها كي لا تصل إلى معدلات التسمم، لكنها لا تقوم بتتبع التصنيع الفعلي للمواد الكيميائية أو دراسة آثارها الصحية طويلة الأمد.

حالة من القلق

وتسبب الدراسة، في حالة من القلق بين الأمريكيات حول خطورة استخدامهن للعدسات اللاصقة، خاصة بعدما نشرت نتائج الدراسة التي أجراها المختبر، من قبل مدونة تدعى “Mamavation” تعرّف عن نفسها على أنها “مصدر موثوق للأمهات اللواتي يبحثن عن توصيات بمنتجات غير سامة”.

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الكلمات الدلالية:
السرطان العدسات اللاصقة العين النظر

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