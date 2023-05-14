الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“تنفيذ” تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم
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“تنفيذ” تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

“تنفيذ” تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

“تنفيذ” تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم
١٠:٤٧:٥٠ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت (شركة تنفيذ – لراجحي للخدمات الإدارية سابقاً) عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مناطق، واشترطت أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ممثل مبيعات السيارات.

المهارات:

مهارات التسويق.

مهارات إدارية.

مهارات الحاسب الآلي.

مهارات إقناع العميل.

خبره في مبيعات السيارات.

الوصف الوظيفي:

بيع المنتجات إلى العملاء ومساعدتهم في توفير منتجات وخدمات وسلع تلبي احتياجهم ورغباتهم.

عقد الاتفاقيات وعقود صفقات البيع مع العملاء.

متابعة جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة.

استقطاب العملاء الجدد وجذبهم إلى الشركة وتشجيعهم على زيادة إقبالهم.

الترويج والتسويق لمنتجات وخدمات الشركة وإقناع العملاء.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 14 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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