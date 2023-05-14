الضربات مستمرة وموجعة بسبب يقظة الداخلية.. سقوط 133 مهربا ومروجا للمخدرات

تواصل- فريق التحرير:

في حملات واسعة وخانقة على المهربين ومروجي المخدرات واصلت 7 جهات أمنية وحكومية حملاتها، خلال الـ7 أيام الماضية.

ضبط المهربين والمروجين:

وحتى أمس تم تضييق الخناق على المهربين والمروجين، حيث تم القبض على 133 من جنسيات مختلفة، بينهم 44 مواطنا تورطوا في عمليات تهريب وترويج الحشيش والشبو والأمفيتامين والقات في 18 منطقة ومحافظة ومنفذا حدوديا.

وجرى إيقافهم جميعا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

ضبط مهربين ومخالفين في جازان وعسير والطائف:

وقبل ساعات وجهت قوات الأمن ضربات سريعة ومتلاحقة لعدد من المخالفين والمهربين في جازان والطائف وعسير.

ضبط مخالف في محافظة بيش:

قبضت شعبة التحريات والبحث الجنائي في محافظة بيش بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

مروج الحشيش بالطائف:

بينما قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطن اتخذ استراحة وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة.

الإطاحة بمخالفين في عسير:

فيما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

من جانبها دعت الجهات الأمنية كل من تتوافر لديه معلومات، مواطنين ومقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات إلى الإبلاغ عبر الاتصال بـ«911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» ببقية مناطق المملكة، و«995» رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

أيضا يتم الإبلاغ عبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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