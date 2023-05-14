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فك لغز جريمة وقعت منذ 8 أعوام بدولة عربية

فك لغز جريمة وقعت منذ 8 أعوام بدولة عربية

فك لغز جريمة وقعت منذ 8 أعوام بدولة عربية
١٠:٠٦:٢٣ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أبلغ مقاول في مدينة مصرية، بالعثور على هيكل عظمي آدمي لطفل، لا يتجاوز 6 سنوات،  داخل ملابس حال قيامه بأعمال التشطيبات بمنزل تحت الإنشاء.

جريمة في 2015

وتحركت السلطات المختصة بمركز شرطة فارسكور، بمديرية أمن دمياط، لكسف ملابسات الواقعة.

فيما ذكر صاحب البلاغ أنه  لعلمه بتغيب طفل عمره 6 سنوات، في غضون عام 2015، قام باستدعاء كل من والدة المتغيب، وشقيقها، اللذين تعرفا على الملابس المعثور عليها، وأنها خاصة بالمتغيب، حسب “العربية”.

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كشف ملابسات الجريمة

وقامت السلطات بجمع المعلومات وتكثيف التحريات، التي أسفرت عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو جار المجني عليه.

وحين مواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بقيامه بتاريخ الواقعة باستدراج المجني عليه والتعدي عليه بمكان العثور، ولدى استغاثة الطفل قام بكتم أنفاسه وطعنه بسلاح أبيض فأودى بحياته.

وأضاف أنه قام بوضع الرمال عليه ولاذ بالهرب، وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بأحد المصارف المائية المجاورة لمكان العثور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات الدلالية:
أخبار مصر الشرطة المصرية بلاغ للشرطة جريمة قتل

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