قرارات مفاجئة من البرهان.. إقالة محافظ البنك المركزي وتجميد حسابات “الدعم السريع”

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أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان اليوم الأحد قرارا بإقالة محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه.

تجميد حسابات الدعم السريع:

وعيّن البرهان، برعي الصديق علي أحمد، محافظاً جديداً للبنك المركزي السوداني.

كما وجه وزارة المالية وبنك السودان المركزي وضع القرار موضع التنفيذ.

أيضا أصدر البرهان قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في بنوك السودان داخلياً وخارجياً.

مقتل 530 وإصابة 2948 مدنيًا

وأعلنت نقابة أطباء السودان، أمس السبت، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات من المدنيين إلى 530 شخصًا منذ 15 إبريل الماضي.وذكرت النقابة في بيان، أن “العدد الكلي للقتلى 530، والمجموع الكلي للإصابات 2948”.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها النقابة الطبية، الجمعة، سجلت 524 قتيلاً و2872 مصابًا بين المدنيين.

59 مستشفى توقف بسبب الاشتباكات

وأضافت النقابة أن “59 مستشفى توقف بسبب الاشتباكات، و17 مستشفى تعرض للقصف، و20 مستشفى تعرض للإخلاء القسري”.

كما أعلنت المملكة استمرار محادثات جدة بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بينهما لقرابة 10 أيام بمراقبة سعودية أمريكية دولية، ثم مشاورات أخرى لوقف دائم.

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