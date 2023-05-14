فوائد مذهلة للموز والزبادي.. 8 أطعمة تخلصك من الشعور بالصداع

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لا يسلم شخص ما في الغالب من حالات الصداع، حيث يلجأ الكثيرون إلى المسكنات، لكن توجد هناك عدة أطعمة تقيك من الشعور بالصداع منها:

أطعمة تقيك من الصداع:

1-البطيخ: في بعض الأحيان، يكون الجفاف سببًا للإصابة بالصداع، وحينها ينصح بشرب كثير من الماء وتناول البطيخ، فهي فاكهة صيفية خفيفة ومرطبة، كونها تحتوي على 92% من الماء.

2- الخضروات الورقية: هي مصدر ممتاز للمغنيسيوم، ولذلك ينصح بتناول الخضروات الورقية عند الشعور بآلام الرأس، ومن أبرز الخضروات الورقية التي يمكن تناولها: السبانخ، والملفوف، والكال، والبقدونس، والسلق.

3- القهوة: تناول فنجان من القهوة يساعد في الشعور باليقظة على الفور، كما أن القهوة تساهم في تقليل الصداع نتيجة تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

4- الأفوكادو: الدهون الصحية الموجودة بكثرة في الأفوكادو مفيدة جدًا لعلاج كثير من الأمراض، ومنها عدم التوازن الهرموني الذي يمكن أن يسبب التهابًا يؤدي إلى حدوث الصداع.

5- الزبادي: من الممكن أن يكون الصداع بسبب نقص الكالسيوم بالجسم، وبالتالي فإن تناول كوب زبادي يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم سوف يساهم في تخفيف الصداع.

6- الموز: يعتبر المغنيسيوم من أكثر العناصر الغذائية التي تلعب دورًا في تقليل آلام الرأس، ويمكن الحصول على المغنيسيوم من خلال أطعمة عديدة وأبرزها الموز.

7- المكسرات: يمكن أيضا الحصول على المغنيسيوم بنسبة كبيرة من بعض أنواع المكسرات، مثل الكاجو، واللوز، والجوز، والبندق، ويمكن تناول حفنة من المكسرات لتقليل آلام الرأس والحصول على فوائد صحية عديدة.

8- الشوكولاتة الداكنة: في حالة الإصابة بالصداع الناتج عن التوتر، ينصح بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة حيث يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر العضلي.

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