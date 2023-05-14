وظائف وفرص تدريب لدى هيئة المراجعين والمحاسبين عبر “تمهير”

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (Socpa)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) عن توفر وظائف وعدد من الفرص التدريبية الشاغرة، في مدينة الرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: