وظائف وفرص تدريب لدى هيئة المراجعين والمحاسبين عبر “تمهير”
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (Socpa)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) عن توفر وظائف وعدد من الفرص التدريبية الشاغرة، في مدينة الرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى التدريبي:
- مسؤول تدريب – تمهير.
العدد:
- عدد الشواغر: (6).
الشروط:
- التعليم: الأدنى دبلوم.
- حديث تخرج في تخصصات إدارة الأعمال, التسويق والعلاقات العامة.
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الشروط العامة:
- أن يكون المتقدمين من المواطنين.
- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
- ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- يرجى التسجيل في برنامج (تمهير) قبل التقديم على الفرصة المعلنة.
مزايا برنامج (تمهير) من قبل صندوق (هدف):
- مكافأة مالية (3,000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة البكالوريوس فأعلى و مبلغ (2000) ريال شهرياً لحملة الدبلوم.
- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
- دورات تدريبية إلكترونية.
- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ حاليا، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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