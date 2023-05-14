الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“تنفيذ” تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم
دراسة: العدسات اللاصقة قد تسبب أخطر أمراض العصر
أهم 10.. القصاص من “قاتل الرياض” وموعد الإجازة المطولة الوحيدة للطلاب
فك لغز جريمة وقعت منذ 8 أعوام بدولة عربية
اتفاقية لتدريب أطباء المملكة في 3 دول أوروبية
“سدايا” تطرح وظائف إدارية وتقنية للدبلوم فأعلى

الرئيسية

 /

فرص

 /

“سدايا” تطرح وظائف إدارية وتقنية للدبلوم فأعلى

“سدايا” تطرح وظائف إدارية وتقنية للدبلوم فأعلى

“سدايا” تطرح وظائف إدارية وتقنية للدبلوم فأعلى
١٠:٠٣:٥٧ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح وظائف إدارية وتقنية، منها وظائف لا تتطلب الخبرة، في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي أبحاث ودراسات
– مدير منتج (لا يشترط الخبرة)
– مدير منتج رئيسي
– أخصائي الإمتثال
– أخصائي حوكمة البيانات
– أخصائي حماية البيانات الشخصية.
– أخصائي موثوقية الموقع (لا يشترط الخبرة)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– القانون
– الإدارة العامة
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– الأمن السيبراني
– أمن المعلومات
– هندسة الحاسب

اقرأ أيضا:

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي المعروفة اختصاراً بإسم سدايا (SDAIA) هي هيئة حكومية سعودية حديثة تم إنشاؤها في أغسطس 2019هـ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويلحق بها (المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني) ويرتبطون معها تنظيمياً.

اقرأ أيضا:

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم أخبار الوظائف الرياض الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هيئة سدايا وظائف سدايا

مواد ذات صلة

المزيد
المعهد الصناعي الثانوي بالخرج يطرح 120 فرصة وظيفية.. غداً

المعهد الصناعي الثانوي بالخرج يطرح 120 فرصة وظيفية.. غداً

٠٣:٣٠ م، الثلاثاء، ١٤ يناير ٢٠١٤
معهد طيران القوات البرية يعلن موعد مراجعة المقبولين مبدئياً للجنة الفرعية

معهد طيران القوات البرية يعلن موعد مراجعة المقبولين مبدئياً للجنة الفرعية

١١:٥٩ م، الثلاثاء، ٢١ يوليو ٢٠١٥
إعلان نتائج قبول طلاب الثانوية بجامعة الملك فهد للبترول بالظهران

إعلان نتائج قبول طلاب الثانوية بجامعة الملك فهد للبترول بالظهران

٠٦:١٠ م، الأربعاء، ١٢ يوليو ٢٠١٧
وزارة الداخلية تعلن وظائف إدارية شاغرة في وحدة التحريات المالية

وزارة الداخلية تعلن وظائف إدارية شاغرة في وحدة التحريات المالية

١٠:٠٧ ص، الجمعة، ٠٣ مايو ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *