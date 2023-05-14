“سدايا” تطرح وظائف إدارية وتقنية للدبلوم فأعلى

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح وظائف إدارية وتقنية، منها وظائف لا تتطلب الخبرة، في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي أبحاث ودراسات

– مدير منتج (لا يشترط الخبرة)

– مدير منتج رئيسي

– أخصائي الإمتثال

– أخصائي حوكمة البيانات

– أخصائي حماية البيانات الشخصية.

– أخصائي موثوقية الموقع (لا يشترط الخبرة)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– القانون

– الإدارة العامة

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– الأمن السيبراني

– أمن المعلومات

– هندسة الحاسب

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي المعروفة اختصاراً بإسم سدايا (SDAIA) هي هيئة حكومية سعودية حديثة تم إنشاؤها في أغسطس 2019هـ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويلحق بها (المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني) ويرتبطون معها تنظيمياً.

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طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا