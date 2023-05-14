كيف يمكن استخدام “شات جي بي تي” مجانا؟

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مع تزايد الاهتمام بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تزايدت أعداد الراغبين في اكتشاف شات جي بي تي، والتعامل معه، ومحاولة الاستفادة منه.

خدمات مدفوعة

وفي الوقت نفسه، لا يمكن الوصول إلى “جي بي تي-4” إلا للذين لديهم إمكانية الوصول إلى (ChatGPT Plus) ، وهي خدمة متميزة من الشركة يتعين على المستخدمين دفع 20 دولارًا مقابلها، حسب “اليوم”.

إلا أن هناك طريقة أخرى، يمكن من خلالها الحصول على خدمات ChatGPT مجانا، كما أنها تعد طريقة آمنة.

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متصفح بينج

وقامت شركة “مايكروسوفت” التي تعتبر أكبر المستثمرين في أوبن إيه آي بتسخير القوة العظمى لـ”شات جي بي تي” في أدواتها وخدماتها. وبالتالي، أصبحت مايكروسوفت أول شركة تقدم جي بي تي-4 إلى محرك البحث الخاص بها “بينج سيرش”، وهذه حاليًا إحدى أسهل الطرق لاستخدام جي بي تي-4 مجانًا.

وفي حين أنه ليس من الضروري تسجيل الدخول إلى حساب “مايكروسوفت”، فإن الخبراء ينصحون بإنشاء حساب للاستمتاع الفوائد الكاملة لــ”مايكروسوفت بينج”