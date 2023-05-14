أهم 10.. القصاص من “قاتل الرياض” وموعد الإجازة المطولة الوحيدة للطلاب

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

ولي العهد يُطلق اسم الملك سلمان على حيّي “الواحة” و”صلاح الدين” في الرياض

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق مسمى “حي الملك سلمان” على حيّي “الواحة” و”صلاح الدين” وتطويرهما.. المزيد هنا

عاجل .. بشرى سارة من شركة “المراعي” لجميع المواطنين

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين في عدد من التخصصات.. المزيد هنا

قرار من “التعليم” بشأن التشكيلات الإشرافية المدرسية و8 ضوابط لحفلات التخرج

أصدر مدير عام شؤون المعلمين بوزارة التعليم، الدكتور ياسر بن محمد الغريبي، قرارًا يقضي بعدم.. المزيد هنا

في هذا الموعد.. الطلاب يحصلون على الإجازة المطولة الوحيدة

يترقب الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، الحصول على الإجازة المطولة الوحيدة في الفصل الدراسي الثالث.. المزيد هنا

تحذير مهم من هيئة النقل.. غرامة 5 آلاف ريال في هذه الحالة

أكدت الهيئة العامة للنقل أن عدم التزام مقدم الخدمة باستخدام العنوان الوطني للمستفيدين عند تقديمه أيًا من الخدمات البريدية يعد مخالفة وتستوجب العقوبة.. المزيد هنا

تنويه عاجل من حساب المواطن للمسجلين بالتأمينات الاجتماعية

كشف حساب المواطن عن الإجراء الواجب اتباعه من قبل المسجلين بالتأمينات الاجتماعية.. المزيد هنا

ضربه بالرصاص .. الداخلية: تنفيذ حُكم الشرع في أحد الجناة بالرياض

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

تحذير مهم من هيئة النقل.. غرامة 5 آلاف ريال في هذه الحالة

أكدت الهيئة العامة للنقل أن عدم التزام مقدم الخدمة باستخدام العنوان الوطني للمستفيدين عند تقديمه أيًا من الخدمات البريدية.. المزيد هنا

خلال ساعة.. ضربات سريعة ومتلاحقة لقوات الأمن في جازان والطائف وعسير

وجهت قوات الأمن خلال ساعة ضربات سريعة ومتلاحقة لعدد من المخالفين والمهربين في جازان والطائف وعسير.. المزيد هنا

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس العراقي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية.. المزيد هنا