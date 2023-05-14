وزير الداخلية يستقبل سفيري فرنسا وأوكرانيا لدى المملكة

تواصل – فريق التحرير:

التقى صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية، اليوم الأحد، في مكتبه بمقر الوزارة، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة، لودوفيك بوي.

استقبال سفير أوكرانيا

كما استقبل وزير الداخلية، اليوم، سفير جمهورية أوكرانيا أناتولي بيترينكو، وجرى خلال اللقاءين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالين وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكيل الوزارة للشؤون الأمنية، محمد المهنا.

اقرأ أيضا:

بعد تصريحات وزير الداخلية .. الإطاحة بـ 90 مروجا ومهربا للمخدرات في زمن قياسي

مشروعات وزارة الداخلية

وفي وقت سابق، دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عددًا من المشروعات التابعة للوزارة والقطاعات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية.

وتم ذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية.

متطلبات العمل الأمني

وذكرت وزارة الداخلية أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة – حفظها الله – لتوفير كافة متطلبات العمل الأمني بما يعزز أداء القطاعات الأمنية في تنفيذ مهامها للمحافظة على الأمن والسلامة.