الآن بسهولة عبر أبشر.. شعار مميز وتغيير مقاس لوحة المركبة

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أكدت منصة أبشر أن يمكن الآن استبدال لوحات المركبة بكل سهولة، كما تتيح الخدمة عددا من الخدمات منها تغيير مقاس اللوحة وإضافة شعار.

وتتيح الخدمة ما يلي:

– لتغيير مقاس اللوحة

– لإضافة شعار مميز للوحة

– للوحات المفقودة

– للوحات بدل تالف

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طريقة تنفيذ الخدمة

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب المركبات

2- اختيار إدارة المركبات

3- تحديد نوع المركبة ثم اختيار استبدال لوحات المركبة

ويمكن الحصول على المزيد من الخدمات عبر منصة أبشر من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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وفي وقت سابق، نشرت منصة “أبشر” تفاصيل مزايا خدمة إسقاط المركبات إلكترونيا.

مزايا خدمة إسقاط المركبات

وأوضحت المنصة أن من مزايا الخدمة ما يلي:

1- تغنيك عن مراجعة الجهات الحكومية لإتمام الإجراءات.

2- تسقط المركبة فورا من سجلاتك بعد إعطاء رمز التأكيد إلى المركز.

3- تمكنك من إسقاط مركبتك دون التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية.

4- تساهم في تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة.

في وقت سابق، حددت المديرية العامة للجوازات، خطوات التسجيل في منصة ⁧أبشر⁩ لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

وأشارت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنه يمكن التسجيل في منصة أبشر من خلال الخطوات التالية الموضحة أدناه:

خطوات التسجيل في أبشر

1- الدخول على بوابة وزارة الداخلية

2- تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم

3- تأكيد عملية التسجيل

4- تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل أبشر ومن خلال البنوك السعودية

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