عاجل..أبشر تتيح الاستعلام عن “رقم الحدود” لمواطني الخليج وزائري المملكة

تواصل- فريق التحرير:

يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية.

رقم الحدود عبر أبشر:

وبحسب ما نشرته منصة أبشر على حسابها في تويتر، فإنه يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة الاستعلام عن رقم الحدود عن رقم الحدود الخاص بهم والمسجل بنظام الجوازات عبر خدمة الاستعلام عن رقم الحدود بالمنصة.

تحديث جواز السفر للمقيمين:

وفي وقت سابق كشفت منصة “أبشر” عن معلومات بشأن خدمة تحديث جواز السفر للمقيمين إلكترونيا.

تمكن هذه الخدمة الأفراد عبر منصة “أبشر” من تحديث معلومات جوازات أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية إلكترونيا.

1- الدخول على منصة “أبشر” ثم اختيار “خدمات من تبويب أفراد الأسرة”

2- اختيار تحديث معلومات جواز للمقيمين

وأيضا في وقت سابق، أجاب الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن سؤال أحد المستفيدين.

تغيير رقم جواز سفر

وقال المستفيد: كيف أستطيع تغيير رقم جواز سفر أولادي علما بأنهم كانوا مضافين على جواز سفر الأم وتم إصدار جواز سفر منفصل لكل واحد منهم مؤخرا؟.

وأفادت “الجوازات” بأنه: يمكنك معرفة معلومات جواز السفر عبر منصة أبشر بعد إتمام عملية التجديد.

اقرأ أيضا

رسميًا.. إطلاق خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” عبر “أبشر”