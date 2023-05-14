احذر الغضب.. 5 أشياء تفقدك صوتك

تواصل- فريق التحرير:

حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب ونهى عنه ثلاثا حيث قال :” لا تغضب”، حيث كشفت دراسة أن رفع الصوت أثناء الغضب، من أشياء تجعلك تفقد صوتك بشكل مؤقت.

أسباب عديدة تفقدك صوتك:

توجد عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى فقدان الصوت، منها أسباب صحية وأخرى متعلقة بالعادات اليومية، منها:

1-التهاب الحنجرة: هو السبب الأكثر شيوعًا لبحّة أو فقدان الصوت، والذي يحدث نتيجة عدوى فيروسية، مثل: الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا.

2- إجهاد الصوت: حيث يعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى التهاب الحنجرة، ويحدث إجهاد الصوت بسبب الهتافات بصوت مرتفع في حفل أو خلال المشاجرات.

ويمكن أن يختفي الضغط الصوتي من تلقاء نفسه مع الراحة وشرب السوائل الدافئة.

3- جراحة في الغدة الدرقية: في حالات نادرة يمكن أن يختفي الصوت مؤقتًا بعد الخضوع لعملية جراحية في الغدة الدرقية.

4- الارتجاع الحمض : حيث تؤدي الإصابة بارتداد الحمض إلى تهيج الأحبال الصوتية.

ويكون العلاج من خلال تناول مضاد للحموضة بالإضافة إلى بعض الأدوية الأخرى التي تخفف التهاب الأحبال الصوتية.

5- عدوى الخميرة في الحلق: وتسمى أيضًا مرض القلاع، أو السلاق الفموي، وهي حالة تتراكم فيها نوع من الفطريات على بطانة الفم نتيجة اضطرابات في وظائف الجهاز المناعي.

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