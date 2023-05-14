“لا تحاسدوا ولا تباغضوا”.. كيف تؤثر الخصومة على قبول الأعمال؟

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حذر الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في مقطع صوتي، من خطر التخاصم بين المسلمين، والتنافر، منوها بضرورة أن يحرص المسلمين على صفاء القلوب ونقاءها.

عدم الهجر

وذكر الفوزان بحديث النبيﷺ حين قال: “لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان، فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام”.

وفي حديث آخر للنبي ﷺ قال: “لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا”.

قبول الأعمال

وورد في حديث النبي ﷺ أنه قال: “تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وكل خميس، فيغفر الله لكل مسلم، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول الله، دعوا هذين حتى يصطلحا”.

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وأضاف الفوزان: “وإن كان لا بد من الهجر، فلا يزد المرء عن ثلاثة أيام، وأما السلام فيمكن أن يسلم أحدهما على الآخر بالقول، ويهذا ينقطع الإعراض، ويمنع الحرج”.

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وفي وقت سابق، أجاب الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عم سؤال قال: “هل صحيح من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وأخرى سيئة؟”.

لا بدعة في الإسلام

وقال الفوزان إن البدعة في الأصل فهي الشيء المبتدع على غير مثال سابق، وأما في الشرع فهي ما أحدث في الدين مما ليس منه، لقول النبي ﷺ: “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”، وقوله ﷺ: “كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة”.

وعليه، فليس في الإسلام بدعة حسنة، ولكن فيه سنّة حسنة: لقول النبيﷺ : “من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها”، ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا سنة قد أميتت وتركها الناس، فهذا هو المعنى.