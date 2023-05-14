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صرح علمي للشريعة ولغة القرآن.. 2100 من الرسائل الجامعية بمكتبة الحرم المكي
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صرح علمي للشريعة ولغة القرآن.. 2100 من الرسائل الجامعية بمكتبة الحرم المكي

صرح علمي للشريعة ولغة القرآن.. 2100 من الرسائل الجامعية بمكتبة الحرم المكي

صرح علمي للشريعة ولغة القرآن.. 2100 من الرسائل الجامعية بمكتبة الحرم المكي
٠٧:٣٩:١٦ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تضم مكتبة الحرم المكي الشريف قسمًا خاصًّا يحتوي على عددٍ من الرسائل الجامعية الدكتوراه والماجستير، بلغ عددها ما يقارب “2100” رسالة.

مكتبة الحرم المكي:

تتنوع في مضمونها وعناوينها ما بين الشريعة واللغة العربية وعدد من التخصصات الأخرى، وكذلك فتراتها الزمنية التي جعلت منها ذات قيمة ومرجعًا مهم لطلبة العلم والباحثين والمتخصصين.

وتستقبل مكتبة الحرم المكي الشريف هذه الرسائل من خلال الإهداء الذي يقوم به الباحث أو الطالب وذلك على حسب أهمية وندرة المحتوى العلمي الذي سيقدم فارقاً في مجاله.

كما عملت المكتبة على فهرسة وتنظيم هذه الرسائل وفق أسس ومعايير المكتبات ومراكز المعلومات من خلال:

– إضافة بيانات ببليوجرافيه بنظام إدارة المعلومات.

– استرجاع بيانات المحتويات بشكل إلكتروني وفق المعايير العالمية بهدف توفيرها للباحثين والمهتمين بأسهل طريقة ممكنة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرسائل الجامعية الدكتوراه والماجستير السعودية اليوم مكتبة الحرم المكي الشريف

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