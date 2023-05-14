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فرحة عارمة بالأردن بسبب قرار المملكة برفع الحظر عن الأغنام
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فرحة عارمة بالأردن بسبب قرار المملكة برفع الحظر عن الأغنام

فرحة عارمة بالأردن بسبب قرار المملكة برفع الحظر عن الأغنام

فرحة عارمة بالأردن بسبب قرار المملكة برفع الحظر عن الأغنام
٠٨:٠٠:٤٠ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

سادت حالة من الفرح في الشارع الأردني عقب قرار المملكة برفع الحظر عن استيراد الأغنام الأردنية.

رفع حظر استيراد الأغنام:

ونشرت عدة وسائل إعلام أردنية قررت الجهات المعنية في المملكة اليوم الأحد، استئناف استيراد الخراف الأردنية، بعد وقف استيرادها احترازيا.

ونقلت صحيفة رؤيا الأردنية عن مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية علي أبو نقطة، أن المملكة علقت استيراد الأغنام من الأردن بشكل مؤقت في فبراير الماضي بعد انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار.

وأوضح أن وقف استيراد الأغنام والأبقار هو إجراء احترازي تقوم به الدول، وما قامت به المملكة إجراء مؤقت.

كما بين أيضا أنه تم تصدير أعداد محدودة من الأغنام إلى دول أخرى جوا خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه في حال الإصابة بأي مرض يتم إبلاغ منظمة عالمية للصحة الحيوانية، وعند انتهاء المرض يتم أيضا إبلاغ المنظمة.

كما نوه أن هناك وضع خاص بين الأردن والمملكة كونها المستورد الرئيسي للأغنام الأردنية، مؤكدا أن المائدة الخليجية ترغب أن يكون ” الخروف الأردني” عليها.

 

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الكلمات الدلالية:
أخبار الأردن أخبار السعودية استيراد الأغنام الأردنية الأردن السعودية رفع الحظر عن الأغنام

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