50 طنًا من التمور هدية من المملكة لدولة أوروبية

تواصل- فريق التحرير:

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة لجمهورية البوسنة والهرسك المتضمنة 50 طنًا من التمور.

50 طنا من التمور :

وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي لأمين الفتوى ومستشار رئيس المشيخة الإسلامية الدكتور أحمد بردتش، بحضور فريق من المركز ، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة سراييفو .

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة ذات الاحتياج حول العالم.

اقرأ أيضا

صادرات المملكة من التمور تقفز إلى 1.28 مليار ريال