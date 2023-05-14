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50 طنًا من التمور هدية من المملكة لدولة أوروبية

50 طنًا من التمور هدية من المملكة لدولة أوروبية

50 طنًا من التمور هدية من المملكة لدولة أوروبية
٠٦:٣٩:٣٦ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة لجمهورية البوسنة والهرسك المتضمنة 50 طنًا من التمور.

50 طنا من التمور :

وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي لأمين الفتوى ومستشار رئيس المشيخة الإسلامية الدكتور أحمد بردتش، بحضور فريق من المركز ، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة سراييفو .

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة ذات الاحتياج حول العالم.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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