الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس العراقي
هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
المجلس التنسيقي لشركات الطوائف يعلن عن طرح 1320 وظيفة موسمية
“vivo Y78” أحدث إصدارات الهواتف الجوالة من فيفو بمميزات اقتصادية
وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية” بعدة تخصصات
“المركزي”: 26.9 % نمو قطاع التأمين في المملكة خلال 2022م

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس العراقي

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس العراقي

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس العراقي
٠٦:٣٢:١٤ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق.

 

رسالة خادم الحرمين:

تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها المملكة في شهر مايو الجاري.
وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبد العزيز الشمري، خلال استقبال فخامة الرئيس العراقي له، اليوم.

ونقل السفير الشمري، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس العراقي، وتمنياتهما ـ حفظهما الله ـ، لحكومة وشعب العراق الأمن والاستقرار، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لهما – أيدهما الله – على الدعوة الكريمة.

اقرأ أيضا

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس الجزائري

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرئيس العراقي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين

مواد ذات صلة

المزيد
رويترز: “أوباما” يختصر زيارته للهند للسفر إلى السعودية

رويترز: “أوباما” يختصر زيارته للهند للسفر إلى السعودية

٠١:٥٤ م، السبت، ٢٤ يناير ٢٠١٥
خادم الحرمين يستقبل الرئيس الصيني في قصر المربع التاريخي

خادم الحرمين يستقبل الرئيس الصيني في قصر المربع التاريخي

٠٢:٤٥ م، الأربعاء، ٢٠ يناير ٢٠١٦
“الجمارك” تكشف طريقة دخول “شعيرية الخنزير” إلى الأسواق المحلية

“الجمارك” تكشف طريقة دخول “شعيرية الخنزير” إلى الأسواق المحلية

٠٢:٥٢ ص، الأثنين، ٠٥ يناير ٢٠١٥
«تعليم المدينة» تصرف 39 مليون ريال مكافأة نهاية خدمة للمتقاعدين

«تعليم المدينة» تصرف 39 مليون ريال مكافأة نهاية خدمة للمتقاعدين

٠٥:٠٣ م، الثلاثاء، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *