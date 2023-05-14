دراسة علمية: الغذاء الصحي يعادل ممارسة هذه الرياضة

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أجرى باحثون، دراسة علمية، شملت أكثر من ألفي بالغ، في منتصف العمر؛ توصلت إلى أن أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا عالي الجودة حققوا نتائج أفضل في اختبار اللياقة البدنية.

عينات الدم

وبإجراء مزيد من التحليلات على عينات الدم، التي تم جمعها من 1154 مشاركاً، لدراسة مستويات الأيضات، مثل الأحماض الأمينية، التي يتم إنتاجها أثناء الهضم وإطلاقها في الدم أثناء التمرين، عثر على 24 مستقلبا مرتبطا إما بالنظام الغذائي السيئ واللياقة البدنية، أو بنظام غذائي ولياقة أفضل.

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اكتساب اللياقة البدنية

من جانبه، قال الدكتور مايكل مي، مؤلف الدراسة من مركز Beth Israel Deaconess الطبي في بوسطن: “توفر هذه الدراسة بعضاً من أقوى البيانات وأكثرها صرامة حتى الآن لدعم الارتباط، بأن النظم الغذائية الأفضل قد تؤدي إلى لياقة أعلى”.

وأضاف: “حيث كان التحسّن في اللياقة البدنية، الذي لاحظناه في المشاركين، الذين اتبعوا نظاماً غذائياً أفضل، مماثلاً لتأثير اتخاذ 4000 خطوة إضافية كل يوم”، حسب “القبس”.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص، الذين حصلوا على تصنيف أعلى في المقاييس الغذائية، أظهروا أداء أفضل على دراجة التمرين، وغالبا مع استنشاق كمية أكبر من الأكسجين بنسبة %5.