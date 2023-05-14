الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“لا تحاسدوا ولا تباغضوا”.. كيف تؤثر الخصومة على قبول الأعمال؟
احذر الغضب.. 5 أشياء تفقدك صوتك
43 منتجاً توعويًا.. جمعية المودة تطلق حملة “استثمر في الأسرة”
صرح علمي للشريعة ولغة القرآن.. 2100 من الرسائل الجامعية بمكتبة الحرم المكي
21 مايو انطلاق رائدَيْ فضاء من المملكة في رحلة علمية
دراسة علمية: الغذاء الصحي يعادل ممارسة هذه الرياضة

الرئيسية

 /

صحة

 /

دراسة علمية: الغذاء الصحي يعادل ممارسة هذه الرياضة

دراسة علمية: الغذاء الصحي يعادل ممارسة هذه الرياضة

دراسة علمية: الغذاء الصحي يعادل ممارسة هذه الرياضة
٠٧:١٠:٠٠ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أجرى باحثون، دراسة علمية، شملت أكثر من ألفي بالغ، في منتصف العمر؛ توصلت إلى أن أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا عالي الجودة حققوا نتائج أفضل في اختبار اللياقة البدنية.

عينات الدم

وبإجراء مزيد من التحليلات على عينات الدم، التي تم جمعها من 1154 مشاركاً، لدراسة مستويات الأيضات، مثل الأحماض الأمينية، التي يتم إنتاجها أثناء الهضم وإطلاقها في الدم أثناء التمرين، عثر على 24 مستقلبا مرتبطا إما بالنظام الغذائي السيئ واللياقة البدنية، أو بنظام غذائي ولياقة أفضل.

اقرأ أيضا:

يسبب أمراض القلب.. دراسة علمية تحذر من الجلوس المستمر

اكتساب اللياقة البدنية

من جانبه، قال الدكتور مايكل مي، مؤلف الدراسة من مركز Beth Israel Deaconess الطبي في بوسطن: “توفر هذه الدراسة بعضاً من أقوى البيانات وأكثرها صرامة حتى الآن لدعم الارتباط، بأن النظم الغذائية الأفضل قد تؤدي إلى لياقة أعلى”.

وأضاف: “حيث كان التحسّن في اللياقة البدنية، الذي لاحظناه في المشاركين، الذين اتبعوا نظاماً غذائياً أفضل، مماثلاً لتأثير اتخاذ 4000 خطوة إضافية كل يوم”، حسب “القبس”.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص، الذين حصلوا على تصنيف أعلى في المقاييس الغذائية، أظهروا أداء أفضل على دراجة التمرين، وغالبا مع استنشاق كمية أكبر من الأكسجين بنسبة %5.

الكلمات الدلالية:
المشر 4 آلاف خطوة النظام الغذائي دراسة علمية رياضة المشي نصائح طبية نظام غذائي صحي

مواد ذات صلة

المزيد
بكتيريا خطيرة في «البرغر والكفتة».. احذروها

بكتيريا خطيرة في «البرغر والكفتة».. احذروها

٠٥:١٨ ص، الأثنين، ٠٣ يونيو ٢٠١٩
«الخضيري»: دواء السرطان الجديد «إنجاز» سيغير طرق العلاج 100%

«الخضيري»: دواء السرطان الجديد «إنجاز» سيغير طرق العلاج 100%

٠٨:١٣ م، الخميس، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨
أعراض جلدية تنذر بالإصابة بفيروس «كورونا»

أعراض جلدية تنذر بالإصابة بفيروس «كورونا»

٠٤:٥٦ م، الأربعاء، ٢٧ مايو ٢٠٢٠
نصائح مهمة لتجنب الإصابات أثناء ممارسة التمارين في صالات الرياضة

نصائح مهمة لتجنب الإصابات أثناء ممارسة التمارين في صالات الرياضة

٠٢:٣٥ م، السبت، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *