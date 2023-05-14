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هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
٠٦:٢٦:١٠ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعلن هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مراقب ميداني – جدة.

مراقب ميداني – المنطقة الشرقية.

أخصائي جودة لمركز الحوادث وإدارة الأزمات.

محلل ثاني التزام.

اختصاصي تدقيق أنظمة.

اختصاصي تدقيق هندسي.

اختصاصي أول هندسي.

اختصاصي أول شؤون مستهلكين.

اختصاصي قانوني.

والمزيد …

عن الهيئة:

هيئة تنظيم المياه والكهرباء هي جهاز يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويقوم بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية لضمان توفير إمدادات كافية، وعالية الجودة، وخدمات موثوقة يعتمد عليها، بأسعار مناسبة، ومهمة الهيئة الرئيسة هي تطوير إطار تنظيمي يتماشى مع أنظمة الدولة، وقراراتها، والسياسات.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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