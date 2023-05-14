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المجلس التنسيقي لشركات الطوائف يعلن عن طرح 1320 وظيفة موسمية
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المجلس التنسيقي لشركات الطوائف يعلن عن طرح 1320 وظيفة موسمية

المجلس التنسيقي لشركات الطوائف يعلن عن طرح 1320 وظيفة موسمية

المجلس التنسيقي لشركات الطوائف يعلن عن طرح 1320 وظيفة موسمية
٠٦:٢١:١٥ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف -تحت إشراف وزارة الحج والعمرة- عن توفير عدد 1320 وظيفة موسمية شاغرة، وذلك على النحو التالي:

1- الوظائف الموسمية (عدد 1200):

– المسمى الوظيفي مرشد حافلات
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام
– إجادة القراءة والكتابة
– على دراية بأحياء مكة المكرمة
– توفر جهاز جوال ذكي
– أن يكون من سكان مكة المكرمة
– أن يتمتع بحسن المظهر والسيرة والسلوك

المميزات:

– تأمين مواصلات
– رواتب مغرية
– وجبة غذاء
– حوافز مالية

2- وظائف إدارية موسمية للجنسين (عدد 120):

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– ألا يقل العمر عن 25 عام.
– حاصل أو حاصلة على مؤهل جامعي.
– إجادة استخدام برامج الأوفيس.
– خبرة بالأعمال الإدارية لا تقل عن سنتين.

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نبذة عن المجلس:

هو جهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وله كيانه التنظيمي والإداري، ويخضع لإشراف وزارة الحج والعمرة، ويتمثل الدور الرئيس للمجلس في التنسيق بين مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل والجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية ذات العلاقة، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والشراكات التي تهدف إلى تطوير خدمة حجاج الداخل

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا

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أخبار السعودية اليوم المجلس التنسيقي وزارة الحج والعمرة وظائف موسمية

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