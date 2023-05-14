وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية” بعدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محلل أول (سكرتير لجنة). خبير أول صحي (مكافحة الأمراض التنفسية). خبير أول صحي. أخصائي أول صحي (الامراض المستهدفة بالتحصين). أخصائي مشارك أول صحي. والمزيد …

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عن الهيئة:

هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها.

في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.

طريقة التقديم:



أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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