“فمن عفا وأصلح”.. مواطن يعفو عن قاتل ابنه بحفر الباطن (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

بدون قيد أو شرط وابتغاءً لمرضاة الله، عفا المواطن محمد بن مشحن الوباري المسعودي الشمري”، عن قاتل ابنه لوجه الله ، في حفر الباطن.

مواطن يعفو عن قاتل ابنه:

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” مشاد إيمانية وحفاوة اجتماعية للأب أثناء عفوه عن قاتل فلذة كبده.

وأوضح المواطن: ” تم العفو بفضل الله سبحانه وتعالى، واختارنا ما عند الله، ونسأل الله القبول، والتجارة مع الله هي الرابحة”.

وتابع قائلا : ” أما أمور الدنيا زائلة، واختارنا ما عند الله، لأن ما عند الله هو الباقي، والأجر عظيم، ونسأل الله القبول لنا ولكل مسلم”.

من جهته ثمّن المواطن شرشاب بن فنيطل الوجعان ما قام به الأب ” الشمري” قائلا: ” ليس هناك أبلغ من رسالة العفو والتسامح، والأخ محمد عفا عند المقدرة بدون أي شرط ، فشكرا له وأجره على الله”.

مواطن آخر يعفو عن قاتل ابنه:

وفي وقت سابق تنازل المواطن صدقة على العماري عن قاتل ابنه ابتغاء وجه الله تعالى، امتثالاً لقوله تعالى {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}.

تم ذلك في مجلس الصلح بحضور أعضاء من لجنة الإصلاح الخيري وعلى رأسهم الشيخ عبدالعزير بن غبيشة.

يذكر أن القاتل هو ابن بنته والمقتول هو ابنه، رحمه الله، وسادت حالة من البهجة والسرور في مجلس الصلح وترديد كلمات الحمد والثناء والتكبير والتهليل.