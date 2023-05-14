الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“لا تحاسدوا ولا تباغضوا”.. كيف تؤثر الخصومة على قبول الأعمال؟
احذر الغضب.. 5 أشياء تفقدك صوتك
43 منتجاً توعويًا.. جمعية المودة تطلق حملة “استثمر في الأسرة”
صرح علمي للشريعة ولغة القرآن.. 2100 من الرسائل الجامعية بمكتبة الحرم المكي
21 مايو انطلاق رائدَيْ فضاء من المملكة في رحلة علمية
دراسة علمية: الغذاء الصحي يعادل ممارسة هذه الرياضة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

“فمن عفا وأصلح”.. مواطن يعفو عن قاتل ابنه بحفر الباطن (فيديو)

“فمن عفا وأصلح”.. مواطن يعفو عن قاتل ابنه بحفر الباطن (فيديو)

“فمن عفا وأصلح”.. مواطن يعفو عن قاتل ابنه بحفر الباطن (فيديو)
٠٦:٥٩:٥٦ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

بدون قيد أو شرط وابتغاءً لمرضاة الله، عفا المواطن محمد بن مشحن الوباري المسعودي الشمري”، عن قاتل ابنه لوجه الله ، في حفر الباطن.

مواطن يعفو عن قاتل ابنه:

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” مشاد إيمانية وحفاوة اجتماعية للأب أثناء عفوه عن قاتل فلذة كبده.

وأوضح المواطن: ” تم العفو بفضل الله سبحانه وتعالى، واختارنا ما عند الله، ونسأل الله القبول، والتجارة مع الله هي الرابحة”.

وتابع قائلا : ” أما أمور الدنيا زائلة، واختارنا ما عند الله، لأن ما عند الله هو الباقي، والأجر عظيم، ونسأل الله القبول لنا ولكل مسلم”.

من جهته ثمّن المواطن شرشاب بن فنيطل الوجعان ما قام به الأب ” الشمري” قائلا: ” ليس هناك أبلغ من رسالة العفو والتسامح، والأخ محمد عفا عند المقدرة بدون أي شرط ، فشكرا له وأجره على الله”.

مواطن آخر يعفو عن قاتل ابنه:

وفي وقت سابق تنازل المواطن صدقة على العماري عن قاتل ابنه ابتغاء وجه الله تعالى، امتثالاً لقوله تعالى {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}.

تم ذلك في مجلس الصلح بحضور أعضاء من لجنة الإصلاح الخيري وعلى رأسهم الشيخ عبدالعزير بن غبيشة.

يذكر أن القاتل هو ابن بنته والمقتول هو ابنه، رحمه الله، وسادت حالة من البهجة والسرور في مجلس الصلح وترديد كلمات الحمد والثناء والتكبير والتهليل.

الكلمات الدلالية:
الشمري حفاوة اجتماعية حفر الباطن فمن عفا وأصلح قاتل ابنه مواطن

مواد ذات صلة

المزيد
قرار بحظر صيد «القبقب» لمدة ثلاثة أشهر

قرار بحظر صيد «القبقب» لمدة ثلاثة أشهر

٠٨:١٨ م، الأحد، ١٣ فبراير ٢٠٢٢
كاميرات المراقبة الأمنية.. 20 ألفًا غرامة نشر أو نقل التسجيلات أو إتلافها

كاميرات المراقبة الأمنية.. 20 ألفًا غرامة نشر أو نقل التسجيلات أو إتلافها

٠٥:٤٠ م، الجمعة، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر

خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر

٠٧:٤٨ م، السبت، ٢٣ مايو ٢٠٢٠
جدة.. لائحة اتهام تطالب بقتل سائق حافلة توصيل اغتصب طالبة 3 مرات

جدة.. لائحة اتهام تطالب بقتل سائق حافلة توصيل اغتصب طالبة 3 مرات

٠٨:٣٠ ص، الخميس، ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *