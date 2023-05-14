“vivo Y78” أحدث إصدارات الهواتف الجوالة من فيفو بمميزات اقتصادية

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أعلنت شركة فيفو عن اقتراب موعد صدور هاتفها الأحدث vivo Y78، الذي يأتي بواصفات مميزة وسعر اقتصادي، مع واجهة المستخدم (أوريجين أو إس 3) OriginOS 3، ونظام تشغيل أندرويد 13.

مواصفات هاتف vivo Y78

يحتوي الهاتف على شريحة (دايمنسيتي 7020) Dimensity 7020، كما يختلف بأنه يقدم شاشة من نوع (إل سي دي) LCD بمقاس 6.64 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع معدل تردد عالٍ قدره 120 هرتز، مع حساس البصمة الموجود في زر جانبي.

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كاميرات وإمكانات الهاتف

ويأتي الهاتف مع كاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل مخصصة لتصوير العمق، أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، ذلك فضلا عن منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الأذن، وهو يدعم تقنية البلوتوث 5.3، حسب “sawtbeirut”.

ويعمل الهاتف ببطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع باستطاعة 44 واط، كما يحتوي ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية، فهي تأتي بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.