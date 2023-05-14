طرح اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية لإبداء الرأي

تواصل – فريق التحرير:

طرحت الهيئة العامة للعقار، “اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية” عبر منصة “استطلاع”، لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

أحكام إقامة المزادات العقارية

وتضم اللائحة 12 مادة تشمل أحكام الترخيص، والتزامات المرخص له، والمنصة، وطلب إقامة مزاد عقاري، وأحكام إقامته، وغيرها، حسب “الاقتصادية”.

كما أن أحكام هذه اللائحة تسري على كافة المزادات العقارية السعودية، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها في حدود ما لم يرد فيه نص خاص لتنظيمها.

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اشتراطات الترخيص

وتحدد اللائحة اشتراطات الترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية “إضافة للاشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية” للمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية ومن أهمها:

– ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له بالمنصة الإلكترونية للهيئة

– التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له

– إيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب.

إضافة إلى ربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه.