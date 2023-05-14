فيديو يوثق أول لحظة للقاء مواطن شاب بأمه بعد فراق 32 عاما

تواصل- فريق التحرير:

انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة لقاء المواطن الشاب تركي السنيد بوالدته المصرية بعد فراق دام 32 عامًا.

الشاب السنيد يلتقي بوالدته المصرية:

ويظهر الفيديو الشاب “السنيد”، وهو يصعد درج سلم، داخل مبنى، حيث تقابله أمه بالأحضان والدموع أمام باب منزل سكني.

كما يظهر الفيديو أيضا الشاب السنيد، وهو يجلس على مقعد داخل المنزل، وبجواره والدته وقد غلبتها مشاعر الفرحة، وأخذت تردد كلمات ” الحمد لله “، على لقائها بابنها مرة ثانية وتضمه إليها وتبكي على كتفه.

بداية القصة:

ومنذ 32 عاما، سافرت والدة السنيد إلى القاهرة لزيارة ذويها، إلا أن والده انفصل عنها هناك، ورجع إلى المملكة بصحبة الصغير دون أمه.

فيما أخبرت والدته لاحقا أن ابنها توفي، في حين كان الطفل ابن الأربع سنوات -وقتها- يعيش عند جدته أم والده، إلى أن توفيت عندما كان في الـ 16 من عمره، لينتقل حينها إلى العيش مع إحدى قريباته المسنات، حتى تزوج في سن 28.

لكنه طوال تلك الفترة كان يبحث عن والدته عبر السفارة المصرية في الرياض، دون جدوى.

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رحلة البحث:

وأوضح السنيد أنه سافر بعدها إلى مصر للبحث عن والدته، وتوجه للسفارة بالقاهرة فوجد جميع الأوراق الخاصة بملف والديه.

عندما تم التواصل مع الجهات المعنية المصرية، تم تكثيف البحث عن الأم المفقودة حتى العثور عليها، حينها تواصلت معها السفارة ، وأخبرتها عن ابنها.من جانبه، أعرب الشاب عن شكره وتقديره لسفارة المملكة في القاهرة، وكل العاملين بها فضلا عن الجهات المعنية في مصر التي أسهمت بلقائه والدته بعد فراق 32 عامًا.

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